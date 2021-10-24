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سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هدف التقدم لفريقه اتحاد جدة السعودي أمام الترجي التونسي، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات البطولة العربية للأندية 2023 «كأس الملك سلمان».

ويتقدم فريق اتحاد جدة على نظيره الترجي التونسي بهدفين لهدف، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الملك فهد الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان.

وأحرز بنزيما الهدف الثاني لفريقه الاتحاد في الدقيقة 56، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن في شباك الترجي التونسي.

وكان بنزيما أيضًا قد صنع الهدف الأول لزميله عبد الرازق حمدالله في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

يُذكر أن بنزيما انضم لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.