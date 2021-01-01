أعرب الفنان لطفي لبيب، عن سعادته بالمشاركة في فيلم «مرعي البريمو»، مشيرًا إلى امتنانه لبطل الفيلم الفنان محمد هنيدي، على إتاحة الفرصة له ليكون ضيف شرف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء: «أنا صحتي كويسة وبخير والحمد لله، وشاركت في فيلم مرعي البريمو.. ما أجمل هنيدي».

وأشار إلى مشاركته في الفيلم كضيف شرف؛ بسبب ظروفه الصحية، قائلًا إنه «تعاون تقريبًا مع هنيدي في كل أفلامه مثل: جاءنا البيان التالي، وصاحب صاحبه ويانا يا خالتي، وغيرهم».

واستطرد: «شكرًا للزميل محمد هنيدي إنه رجعني أقعد في الكواليس، أنا متربي في الكواليس واللوكيشنات، وسنين عمري مقضيها في مواقع التصوير، بتبسط فيها جدًا والأمر ممتع بالنسبة لي».

وتوجه بالشكر إلى مخرج العمل سعيد حامد، والفنانين: غادة عادل، وأحمد بدير، وعلاء مرسي، مختتمًا: «كل الزملاء استضافوني استضافة جميلة وممتعة جدا، ويارب الفيلم يعجب الناس».

ويشارك الفنان الكبير لطفي لبيب في فيلم «مرعي البريمو»، الذي من المقرر عرضه في السينمات المختلفة 2 أغسطس المقبل، حيث يجسد خلال الأحداث دور جد النجم محمد هنيدي، وهو دور محوري تبنى عليه عدد كبير من المشاهد.