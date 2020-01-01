بوتين: أوكرانيا لم تحقق أي نجاح على الجبهة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الأيام القليلة الماضية شهدت تكثيفاً لهجمات كييف خاصة على خط المواجهة الذي يمر عبر منطقة زابوريجيا الأوكرانية.



وأضاف بوتين خلال حديثه مع التلفزيون الروسي على هامش القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرج، أن أوكرانيا لم تحقق أي نجاح في أي مكان على الجبهة، بحسب وكالة "رويترز".



وفي سياق متصل، أعلن بوتين خلال كلمته أمام المشاركين في القمة، عن اعتزام روسيا فتح عدد من المؤسسات التعليمية الروسية في إفريقيا.



وقال إن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة، بحسب موقع "روسيا اليوم".



وأضاف: "الدول الغربية تتهمنا زورا بالتسبب في الوضع الراهن للأزمة في سوق الغذاء العالمي، إلا أنها في الوقت نفسه تعيق إمدادنا بالحبوب والأسمدة للدول المحتاجة".



وتابع: "لمدة عام تقريبا من هذه الصفقة المزعومة، تم تصدير ما مجموعه 32.8 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، ذهب أكثر من 70% منها إلى البلدان ذات المستويات المرتفعة والمتوسطة من الدخل، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، بينما بلغ ما وصل إلى دول مثل إثيوبيا والسودان والصومال وعدد من الدول الأخرى أقل من 3%."



وأكد "سنساعد في دعم الزملاء في إفريقيا ليس فقط فيما يتعلق بالتعليم العالي، ولكن كذلك في مؤسسات التعليم العام والثانوي وإعداد كوادر المعلمين. نتطلع إلى تدريس اللغة الروسية في بعض الدول".