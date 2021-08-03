 إصابة 8 عمال باليومية إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 8 عمال باليومية إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
فاطمة علي:
نشر في: الخميس 27 يوليه 2023 - 11:06 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يوليه 2023 - 11:06 ص

أصيب 8 عمال باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في طريق بلبيس - الجعفرية، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في طريق بلبيس - الجعفرية، بمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 8 عمال باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.


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