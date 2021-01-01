انطلاق فعاليات الجولة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية في سوهاج

انطلقت بمحافظة سوهاج، فعاليات الجولة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية تحت شعار " حصاد عام مضى.. ورؤية عام مقبل"، بمشاركة أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، المؤتمر، تحالف دعم الأحزاب السياسية ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

واستعرض الملتقى، جهود الأحزاب السياسية خلال عام مضى، ورؤية الأحزاب السياسية وخطتها للعام المقبل في محاور الأجندة التشريعية والعمل المجتمعي والنشاط السياسي.

ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم والشباب والإعلام والعمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة من محافظات الجيزة ، والفيوم، والوادي الجديد ، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر".

ومن المقرر، أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.