خسرت البورصة هذا الأسبوع المكون من 4 جلسات فقط، نحو 1.4%.



وواصلت البورصة المصرية الهبوط لليوم الرابع على التوالي هذا الأسبوع، اليوم الخميس، لكنها حققت خسائر محدودة.



وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.33%، ووصل إلى مستوى 17339.06 نقطة.



وكان المؤشر الرئيسي قد حقق تراجعات منذ بدء العمل، عقب توقف جلستين، الخميس والأحد الماضيين، بمناسبة رأس السنة الهجرية، وعيد ثورة 23 يوليو، واقتربت خسائره خلال الجلسات الثلاث من 1.5%.



وكانت البورصة قد انخفضت في جلسة الأربعاء السابقة للإجازة، ما يعني أن هذا الهبوط اليوم للجلسة الخامسة، ما دفع المؤشر الرئيسي ينخفض دون مستوى المقاومة 17600 نقطة، ولم تنجح قوى الشراءفي تجاوزه.



وقال محللون في السوق، إنه في حالة استمرار التداول أسفل المستوى السابق، سيتمهد الطريق لمزيد من الانخفاض.



وأشار أحدهم إلى أنه يقف مستوى الدعم القادم عند 17300 نقطة، ويليه مستوى 17150 نقطة.