آية شريف تودع منافسات سيف المباراة من دور الـ32 بأولمبياد باريس

ودعت آية شريف منافسات سلاح سيف المبارزة من دور الـ32 بعد الخسارة من بطلة هونج كونج المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 15-11 بعد مباراة قوية للغاية.
وكانت آيه شريف قد تأهلت إلى دور الـ 32 بمنافسات سيف المبارزة سيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالفوز على بطلة السنغال بنتيجة 15 / 14.
ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:
سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.
سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.
سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.
سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.
سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.
سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.