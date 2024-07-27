آية شريف تودع منافسات سيف المباراة من دور الـ32 بأولمبياد باريس

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ودعت آية شريف منافسات سلاح سيف المبارزة من دور الـ32 بعد الخسارة من بطلة هونج كونج المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 15-11 بعد مباراة قوية للغاية.

وكانت آيه شريف قد تأهلت إلى دور الـ 32 بمنافسات سيف المبارزة سيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالفوز على بطلة السنغال بنتيجة 15 / 14.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.