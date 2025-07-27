محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوي الفني وفق الفراغات والمجموع

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي 2025/2026، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضحت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المرحلة الثانية جاءت بعد الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025، ودراسة الفراغات بمدارس المرحلة الثانوية الفنية بجميع نوعياتها: صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي، مشيرة إلى إعداد التنسيق استنادًا إلى أعداد الناجحين والمجموع من جهة، والأماكن الشاغرة بالمدارس المستهدفة من جهة أخرى.

وتقرر أن تكون أولوية القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع الذي توجد به المدرسة، وفقًا للأعلى مجموعًا، مع الالتزام بعدد الفصول والكثافة المقررة.

وأكدت أنه لن يتم قبول طلاب على نظام الخدمات خلال هذه المرحلة.