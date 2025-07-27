الجيش الإسرائيلي يعلن عن تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للأعمال العسكرية في مناطق محددة بغزة لأغراض إنسانية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للأعمال العسكرية في مناطق محددة في قطاع غزة لأغراض إنسانية.





وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

"إعلان هام إلى سكان قطاع غزة

-يواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات في كل أنحاء قطاع غزة.

-في اطار الخطوات التي تقرر اتخاذها لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة نعلن عن تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محددة لأغراض إنسانية وذلك من الساعة العاشرة صباحا (⁦10:00⁩) وحتى الساعة الثامنة مساء (⁦20:00⁩).

-تعليق الأنشطة العسكرية في الأوقات المحددة سيتم في المناطق المحددة بالأبيض أي المواصي ودير البلح ومدينة غزة.

-نؤكد أن القتال لا يتوقف باستثناء المناطق التي تم تحديدها وأن جيش الدفاع سيواصل العمل وتطهير وتحييد المناطق التي يعمل فيها من البنى التحتية.

من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة إلى المناطق المحددة بالأحمر".



يأتي ذلك، فيما بدأت شاحنات مساعدات بالدخول عبر معبر رفح في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد