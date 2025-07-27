قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إن الحركة خاضت مفاوضات شاقة، وضعت فيها مصلحة الشعب الفلسطيني وحقن دمائه نصب أعينها.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، أن الحركة قدمت في سبيل ذلك كل مرونة ممكنة، لا تتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحركة تجاوبت مع الوسطاء في كل المحطات فيما عرض عليها.

وتابع: «في جولة التفاوض الأخيرة، حققنا تقدما واضحا وتوافقنا إلى حد كبير مع ما عرضه علينا الوسطاء خاصة في ملف الانسحاب والأسرى ودخول المساعدات، ونقلوا لنا ردود إيجابية من الاحتلال الصهيوني، إلا أننا فوجئنا بأن الاحتلال ينسحب من المفاوضات، ويتساوق معه مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ويتكوف».

واستكمل: «جاء ذلك في خطوة مفضوحة مكشوفة تهدف إلى حرق الوقت، والمزيد من الإبادة لشعبنا، ثم يقدمون لنا ملاحظات على ما توصلنا إليه، فيما يخص إدارة توزيع المساعدات، بقضم دور المؤسسات الأممية والمحلية».

ولفت إلى أن الاحتلال يصرّ على أن تبقى آلية المساعدات التي حولها لمصائد الموت والتي تسببت في استشهاد وجرح الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني

ونوه بأن الاحتلال يصر كذلك على أخذ منطقة واسعة من رفح لإقامة منطقة عزل للنازحين، تمهد الطريق لعملية تهجير الشعب الفلسطيني، عبر مصر أو عبر البحر، في مخطط مكشوف ومفضوح يمهد لتصفية القضية الفلسطينية.