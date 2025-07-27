خليل الحية: لا جدوى من مفاوضات الهدنة في ظل استمرار الإبادة والتجويع في غزة

أكد رئيس حركة حماس في غزة، الدكتور خليل الحية، أنه لا معنى لاستمرار المفاوضات في ظل ما وصفه بالإبادة والتجويع والحصار الذي يعانيه الأطفال والنساء والأهالي في قطاع غزة، مشددًا على أن إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية فورًا وبطريقة كريمة هو التعبير الحقيقي عن جدوى أي مفاوضات.

وأضاف الحية أن حماس لا تقبل بأن تكون معاناة الشعب الفلسطيني ودماء أبنائه ضحية لألاعيب الاحتلال التفاوضية أو وسيلة لتحقيق أهدافه السياسية.

وأشار إلى أن قيادة المقاومة سخّرت كل إمكانياتها خلال الأشهر الـ22 الماضية لوقف العدوان، وشاركت في مفاوضات شاقة بهدف حماية الشعب الفلسطيني وحقن دمائه، مع التمسك بالثوابت.

وكشف الحية أن الجولة الأخيرة من المفاوضات شهدت تقدمًا كبيرًا، لا سيما في ملفات الأسرى والانسحاب وإدخال المساعدات، لكن الاحتلال والمبعوث الأمريكي "ويتكوف" انسحبوا فجأة، في خطوة تهدف – بحسب تعبيره – إلى كسب الوقت ومواصلة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.