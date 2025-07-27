أطلق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، منذ قليل بإحدى فنادق القاهرة الكبرى، إشارة بدء أول منصة إلكترونية معتمدة لتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي في مصر، تحت اسم (EGTAP.com)، لتقديم برامج تدريبية متنوعة ومجانية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالوزارة والقطاع السياحي بشكل عام.

وأكد الوزير أن المنصة ستكون تفاعلية وتتيح تبادل الخبرات والمعرفة، مع تطوير مستمر لتواكب احتياجات السوق والتغيرات المستقبلية، مشيرًا إلى أن نحو 70% من العاملين بالقطاع ليسوا من خريجي الكليات والمعاهد السياحية، وهو ما دفع الوزارة لاستهدافهم ببرامج تخصصية تسهم في تأهيلهم بشكل مهني.

وشدد فتحي على أن الوزارة تضع ملف تدريب وتطوير العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، من خلال الاستثمار في الطاقات الشابة وبناء القدرات، بما يضمن تطوير القطاع السياحي والحفاظ على موارده البشرية كاستثمار طويل الأجل.

كما أشار إلى أهمية تنويع أساليب التدريب والاعتماد على أدوات حديثة، خاصة التدريب الإلكتروني الذي يتيح مرونة أكبر في التعلم بتكلفة أقل، مع إمكانية حضور أكثر من دورة في الوقت نفسه، مما يسهم في تسريع اكتساب المهارات.

وأكد الوزير على دعم المبادرات التدريبية الجديدة، خاصة تلك التي توفر فرصًا منظمة داخل الفنادق المحلية، أو تتيح الاطلاع على التجارب الدولية، موضحًا أن الانفتاح على الخبرات الخارجية يسهم في تبادل المعرفة، وتعزيز كفاءة العاملين لمواكبة التطورات الحديثة، خاصة عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.