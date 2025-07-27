واشنطن تستضيف اجتماعا للمجموعة الرباعية بشأن السودان الأربعاء المقبل

مصادر دبلوماسية لـ"الشروق": الاجتماع سيحدد رؤية مشتركة لتسوية الأزمة.. ولا صحة لتوسيع الرباعية

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا للمجموعة الرباعية بشأن السودان، وذلك بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات.

ونفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في تصريحات لـ"الشروق" الأنباء المتداولة بشأن توسعة الرباعية في المرحلة الراهنة ومشاركة كل من "قطر وبريطانيا".

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر يجب أن يخضع أولاً للتشاور بين الدول أعضاء الرباعية، مشيرة إلى أن الهدف الحالي للرباعية هو عدم إغراق المشهد بإشراك عدد كبير من الدول والاكتفاء بالدول المعنية بالأزمة السودانية في الوقت الحالي.

وأكدت المصادر أن اجتماع واشنطن المرتقب يهدف إلى مناقشة الأوضاع في السودان وبحث سبل تسوية الأزمة وإنهاء الحرب، فضلاً عن وقف كافة التدخلات الخارجية في السودان، وذلك تمهيداً لمفاوضات جادة تنهي الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عامين.

وقالت المصادر الدبلوماسية إن الاجتماع سوف يصدر عنه بيان مشترك يحدد رؤية الدول الأربعة بشأن تسوية الأزمة في السودان لاسيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تنهي حالة التجاذب الحاد بين الأطراف كافة، ووقف التدخلات الخارجية، والتركيز على الجانب الإنساني وإدخال المساعدات للمناطق المتضررة، مع التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السودانية وسيادة الدولة والحفاظ على وحدة مؤسساتها.

وأشارت المصادر إلى أن مصر تلعب دوراً هاماً على الصعيد الدبلوماسي بشأن تقريب وجهات النظر بين القيادة السياسية السودانية والتشادية لاسيما عقب زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي إلى العاصمة التشادية أنجمينا، الأسبوع الماضي قبيل بدء جولته إلى دول غرب إفريقيا، حيث تبادل وزير الخارجية ونظيره التشادي عبدالله صابر، وجهات النظر حول الحرب في السودان وتداعياتها.

وذكرت وزارة الخارجية التشادية أن المباحثات الثنائية أكدت على ضرورة التوصل لحل سريع للحرب لما لها من عواقب على البلدين، كما أكد وزير الخارجية التشادي أن بلاده ملتزمة بدعم أي مبادرة تهدف إلى إحلال السلام في السودان.