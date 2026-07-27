عودة 431 أسرة إلى أفغانستان من إيران وباكستان

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أفادت اللجنة العليا الأفغانية المعنية بمشاكل المهاجرين، بعودة نحو 431 أسرة تضم 2199 فردا، عادوا إلى أفغانستان من إيران وباكستان.

ونشر نائب المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية، الملا حمد الله فطرت، التقرير اليومي للجنة اليوم الاثنين.

وعادت 337 أسرة، تضم 1769 فردا، عبر معبر تورخم، حيث جرى تسجيلهم أمس الأحد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية عن التقرير.

كما جاء في التقرير أنه تم نقل 232 أسرة إلى أقاليمهم، بينما تلقت 308 أسرة مساعدة نقدية وغيرها من أوجه الدعم.

وتم نقل 155 أسرة، تضم 802 فرد، من تورخم إلى أقاليم نانجارهار وكونار ولجمان وكابول.