الكاظمي: السعودية شريك حقيقي للعراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع إلى بناء علاقات متميزة تستند إلى الإرث العميق للروابط التاريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين.



ودعا الكاظمي، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، إلى "أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين".



من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي أن "المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام إلى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع إلى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".



وأوضح أن "المملكة تتطلع إلى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية".



وبحث الكاظمي مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.



ووصل وزير الخارجية السعودي في وقت سابق اليوم، إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق يلتقي خلالها المسؤولين العراقيين.