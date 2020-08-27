 ضبط 20 طن زيت طعام سبق استخدامه داخل مخزن بالإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط 20 طن زيت طعام سبق استخدامه داخل مخزن بالإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 5:08 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 5:08 م

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم مدير الأمن، من ضبط مخزن لتعبئة زيوت الطعام "بدون ترخيص"، وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، وبداخله 20 طن زيت سابق الاستخدام، وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، فقد جاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث التموين، تفيد بقيام المدير المسئول عن المخزن، بوضع زيت الطعام داخل خزانات، وبه تغير في خواصه الطبيعية؛ لاحتوائه على شوائب وأتربة، بهدف إعادة تدويره وتعبئته داخل عبوات تحمل علامة تجارية، تمهيدًا لطرحه للبيع للمطاعم لاستخدامه.

وبتقنين الإجراءات، تم تحريز المضبوطات، وضبط المدير المسئول عن المخزن، وتحرير محضر جنح بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ الرمل، شرقي الإسكندرية، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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