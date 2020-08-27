أذربيجان: تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الحكومة أذربيجان، اليوم الخميس، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 33364 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "تريند" الأذرية، بأن مجلس الوزراء في أذربيجان أكد، في اجتماع وزاري عُقد اليوم، أن عدد وفيات "كورونا" بلغ 524 حالة، بينما ارتفع عدد حالات التعافي من المرض 33364 شخصا.

وأضافت أيضًا أن هناك 1956 شخصًا تم وضعهم قيد الرعاية الصحية في المستشفيات، التي جهزت لاستقبال مرضى "كوفيد-19".

يُشار إلى أنه تم إجراء 6422 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس في أذربيجان منذ أمس الأربعاء، حيث أُجري 898492 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.