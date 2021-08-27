الأمن القومي الأمريكي يحذر بايدن من احتمال وقوع هجوم إرهابي آخر في كابول

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حذر فريق الأمن القومي الأمريكي، الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليوم، من احتمال وقوع هجوم إرهابي آخر في كابول.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية اليوم، عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن الولايات المتحدة تتخذ "إجراءات حماية قصوى في مطار كابول".

ووصف المسؤول، الأيام القليلة القادمة من مهمة الإجلاء بأنها "ستكون أخطر فترة حتى الآن".

وتابع أن الجيش الأمريكي ينقل بضع آلاف من الأشخاص جوا كل بضع ساعات وتمنح الأولوية لإجلاء المواطنين الأمريكيين المتبقين الذين أشاروا إلى رغبتهم في المغادرة.

وأكد أن القادة الأمريكيين أطلعوا بايدن وهاريس على خطط لاستهداف مواقع لتنظيم "داعش خراسان" الإرهابي في أفغانستان.