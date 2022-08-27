مسؤولة ألمانية: مركبات المشاة القتالية «ماردر» مناسبة تماما لدعم أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت مفوضة الجيش الألماني للشؤون البرلمانية إيفا هوجل، عدم موافقة الحكومة الألمانية حتى الآن على تصدير مركبات مشاة قتالية لأوكرانيا.

وقالت هوجل في تصريحات لبرنامج إذاعي لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية والمقرر بثه غدا الأحد: "مركبات (ماردر) المتاحة حاليا لدى قطاع تصنيع الأسلحة، وغير المتوفرة لدى القوات الآن، ستكون لذلك مناسبة للغاية لدعم أوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة تقوم حاليا بإصلاح المركبات.

وفي سياق متصل، قالت هوجل إن الجيش الألماني بحاجة ماسة أيضا إلى مثل هذه المعدات الثقيلة، وأضافت: "لذلك، من المثير للغضب وجود هذه المعدات وعدم إتاحتها حتى الآن للجيش الألماني".

وفي الآونة الأخيرة، تصاعد الضغط مجددا على الائتلاف الحاكم في ألمانيا لتصدير أسلحة ثقيلة لأوكرانيا.