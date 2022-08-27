نقابة: موظفو السكك الحديدية في ألمانيا سعداء بانتهاء تذكرة الـ9 يورو

ذكرت نقابة العاملين في السكك الحديدية الألمانية (إي في جي)، أن معظم الموظفين في القطاع سعداء بانتهاء تذاكر السفر الشهرية المخفضة في ألمانيا للاستخدام في وسائل النقل العام، والمعروفة باسم "تذكرة الـ9 يورو".



وقال نائب رئيس النقابة، مارتن بوركرت، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية، الصادرة اليوم السبت، إن تذكرة الـ9 يورو ناجحة، "لكن الموظفين وصلوا إلى أقصى حدودهم في تحمل الأعباء وسيتنفسون الصعداء بحلول 31 أغسطس، عندما تنتهي صلاحية التذكرة".



وأضاف: "نريد توسعا كبيرا في النقل المحلي بأسعار منخفضة"، موضحا في المقابل أنه قبل أن يكون هناك تكرار جديد لتذكرة الـ9 يورو، يجب تشكيل لجنة تنفيذية بمشاركة ممثلين عن الموظفين، حيث إن العمالة والموارد أُثقلت بالأعباء جراء هذه الخطوة.



وفي نهاية يوليو الماضي، قال بوركت إن القوى العاملة في السكك الحديدية وصلت إلى حدودها القصوى وتجاوزته في بعض الحالات. وقد أدلى اتحاد سائقي القطارات (جي دي إل) بتصريح مماثل.



وفي سياق متصل، قال العديد من عملاء تذاكر الـ9 يورو في استطلاع للرأي إن التذكرة دفعتهم في كثير من الأحيان إلى ركوب القطارات والحافلات بدلا من سياراتهم.



وسمحت هذه التذكرة للأشخاص باستخدام غير محدود لشبكات النقل الإقليمية والمحلية -باستثناء القطارات فائقة السرعة- على مدار ثلاثة أشهر من يونيو حتى أغسطس مقابل 9 يورو فقط شهريا.



وتهدف الحملة، التي تنتهي الأربعاء المقبل، إلى تخفيف العبء عن الركاب في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة الألمانية إلى تشجيع الناس للتحول إلى وسائل النقل العام من أجل حماية المناخ.