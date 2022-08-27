رئيس الوزراء الياباني: الغزو الروسي لأوكرانيا فاقم أزمة الغذاء في إفريقيا

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قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يزعزع النظم الدولي.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" الذي يعقد بالعاصمة التونسية، ويحضوره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السبت.

وأضاف في كلمته التي ألقاها بدائرة الفيديو كونفرانس، أن استمرار الغزو عرقل تصدير الحبوب من أوكرانيا ما أدى بدوره إلى تفاقم أزمة الغذاء في إفريقيا.

وأشار إلى تقديم 130 مليون دولار دعم غذائي للدول الإفريقية، و300 مليون دولار لدعم تغزيز الإنتاج الغذائي في القارة.

ولفت إلى تدريب 200 ألف شخص كموارد بشرية في إطار القروض المشتركة مع البنك الإفريقي للتنمية.

ونوه بأنه سيتم العمل على تعزيز الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي.