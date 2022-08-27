24 لاعبًا في قائمة إيسترن كومباني لمواجهة البنك الأهلي

اختار علاء عبدالعال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 24 لاعبًا، استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ33 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

في حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام

خط الدفاع: خالد مصطفى- محمد صالح- صابر الشيمي- حسام حسن- كمال أبوالفتوح- يوسف مجدي عبدالغني -أحمد ثابت «داهش»- أحمد عبدالموجود «جودة» -أحمد متعب.

خط الوسط: محمد ناصر «مودي»- أحمد تمساح- محمد رمضان- أحمد حمزة «حمزاوي»- أحمد حجي- محمد خليفة- عبدالعزيز موسى- محمد بن على طرابلسي- عمر فاروق «ميرا».

خط الهجوم: عماد ميهوب- يوسف رمضان- فراس بن عيفية- أحمد أمين «قفة».