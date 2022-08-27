اليابان: ضخ استثمارات بـ4 مليارات دولار للتشجيع على النمو الأخضر بإفريقيا

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن بلاده ترغب في المشاركة والتعاون مع إفريقيا في مجابهة التحديات.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8" الذي يعقد بالعاصمة التونسية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السبت.

وأضاف في كلمته التي ألقاها بدائرة الفيديو كونفرانس، أن بلاده تحرص على إنشاء مجتمع إفريقي متين، لافتا إلى استثمار 20 مليار ين في ثلاث سنوات بقارة إفريقيا.

وأشار إلى ضخ استثمارات بأربعة مليارات دولار للتشجيع على النمو الأخضر، مؤكدا تشجيع إنشاء الشركات الناشئة في اليابان وإفريقيا.

ونوه بالعمل على رفع مستوى حياة المواطنين في إفريقيا، ذاكرا أن انتشار كورونا أفضى إلى أهمية مواجهة الأمراض المعدية.

وشدد على حرص بلاده على مكافحة الأمراض المعدية، معلنا ضخ مليار و800 مليون دولار في إفريقيا كزيادة سابعة لأموال الصندوق العالمي.