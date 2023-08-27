عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد وصول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى بورتسودان بطائرة خاصة.

وكان بيان للجيش السوداني قد ذكر في وقت سابق، أن قائده يواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية، داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية.

وذكرت مصادر يوم الجمعة، أن البرهان يقيم حاليا في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، مرجحة أن يبدأ جولة في العاصمة الإدارية المؤقتة «بورتسودان»، خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

ويذكر أن البرهان كان زار قواعد عسكرية بالقرب من العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم، منذ اندلاع الصراع مع قوات الدعم السريع في أبريل.

وغادر البرهان مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الخميس، وشوهد في مقاطع فيديو وصور بمدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وفق «رويترز».

كما تداول الجيش الجمعة، مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة بولاية نهر النيل شمال الخرطوم. وظهر الجنود وهم يحملون البرهان.

وقال مصدران حكوميان إن البرهان يعتزم أيضاً مغادرة السودان؛ لإجراء محادثات في دول الجوار بعد زيارة قواعد للجيش وبورتسودان، مقر الحكومة المؤقت.