نشرت الفنانة السورية فايا يونان صورا من مشاركتها في افتتاح الدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة أنه يوم لا يمكن أن ينسى في مصر الرائعة.



وتابعت موجهة لجمهور الحفل: كل مرة بنلتقى ونغني سوا بيكبر قلبي حبّة! مش معقول جمالكم وطاقتكم وحبكم للموسيقى والحياة".







وكانت المطربة فايا يونان تصدرت مؤشرات البحث على "جوجل"، بعد إذاعة حفلها على قناة الحياة في مهرجان القلعة مساء الجمعة.



وتذيع قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.