لندن: مناوشات بين القوات البحرية والجوية بشأن منصات الغاز والنفط بين شبه جزيرة القرم وأوديسا

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه بينما لا تزال حدة التوترات عالية في البحر الأسود، وقعت مناوشات بين القوات البحرية والجوية بشأن منصات الغاز والنفط ذات الأهمية الاستراتيجية بين شبه جزيرة القرم وأوديسا.

وذكر التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" تويتر سابقا، أنه في الأسبوع الماضي، أطلقت طائرة مقاتلة روسية النار على قارب عسكري أوكراني صغير كان يعمل بالقرب من إحدى المنصات في شمال غرب البحر.

وجاء في التقييم، أن شركة "تشيرنومورنفتيجاز"، التي سيطرت عليها السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم أثناء ضمها في عام 2014، تقوم بإدارة المنصات.

جدير بالذكر أن أوكرانيا ضربت العديد من المنصات التي تسيطر عليها روسيا منذ بدء الحرب واسعة النطاق في عام 2022،قامت روسيا وأوكرانيا بالسيطرة على تلك المنصات بشكل دوري من خلال قواتهما.