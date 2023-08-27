القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني أكثر من 80 فردا

أعلن مدير المركز الاعلامي لمجموعة القتال الروسية المركزية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، أن وحدات المجموعة صدت سبع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كرانسي ليمان، وبلغت خسائر العدو أكثر من 80 فردا.

وقال سافتشوك، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إنه "في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان، قامت مجموعات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 42 و 63، وكذلك ألوية القوات الخاصة آزوف التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بسبع محاولات لمهاجمة مواقع القوات الروسية."

وأضاف سافتشوك أن "العمليات التي قامت بها وحدات مجموعة القتال المركزية، بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية، ألحقت أضرارا بالعدو".

وقال سافتشوك إن القوات الأوكرانية تكبدت أكثر من 80 مسلحا، كما تم تدمير مركبة مشاة قتالية وثلاث عربات مدرعة وشاحنة صغيرة.

وأضاف سافتشوك أنه "خلال المعركة، تم تدمير نحو 30 موقعا مدفعيا للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم تدمير مدفع هاون من عيار 122 ملم مع طاقمه".

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من جهة مستقلة.

