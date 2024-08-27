البنك المركزي يعلن توزيع المصرف المتحد أسهم مجانية بقيمة 250 مليون جنيه

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أعلن البنك المركزي عن توزيع المصرف المتحد أسهم مجانية لصالحه بقيمة 250 مليون جنيه نتيجة تحقيق المصرف المتحد أرباح.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي أن حصته بالمصرف المتحد بلغت 3.5 مليار جنيه وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه بأعتباره من الأصول غير المتداولة لغرض البيع.

وارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي المصري لتسجل 6.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بارتفاع بقيمة 1.6 تريليون جنيه.

حقق البنك المركزي صافي ربح بقيمة 22.834 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل خسائر بقيمة 86.283 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وارتفعت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي إلى 454.925 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 238.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بارتفاع بقيمة 216.3 مليار.



