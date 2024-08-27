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تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، فى البنوك المحلية، فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بما يترواح بين 3 و6 قروش مقارنة بأسعاره فى بداية تعاملات اليوم.

وانخفض سعر العملة فى نهاية تعاملات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بنحو 3 قروش ليسجل 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع ، مقابل 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.

كما انخفضت العملة الأمريكية في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد، وبنك تنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي بنحو 3 قروش أيضا ليسجل 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع مقارنة بـ 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار فى بنك الاستثمار العربي، بنحو 3 قروش ليسجل نحو 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.

وتراجعت العملة فى بنك قناة السويس بنحو 6 قروش لتصل إلى 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع،

بينما استقر سعر الدولا فى بنك كريدي أجريكول ليسجل نحو 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

كما استقرت العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند نحو 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

وفى 6 مارس الماضى، قرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.