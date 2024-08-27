الرئيس الإيراني: لا نريد الحرب مع أحد لكننا لن نرضخ للظلم

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده عدم رغبتهم في الحرب، مشيرا إلى أن الجميع يتأثرون بما يجرى في غزة من جرائم.

وقال بزشكيان: "لا نريد الحرب مع أحد، لكننا لن نرضخ للظلم، وسنستمر في معاداة الظالم"، مضيفا: "كل إنسان يتأثر بما يجري في غزة من جرائم، لكن مدعي حقوق الإنسان يدعمون الكيان الصهيوني".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأخرى، قال الرئيس الإيراني: "قادرون على تعزيز العلاقات مع دول الجوار، ويجب العمل على تجاوز العقوبات المفروضة علينا".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن نائب لوزير الدفاع الإيراني قوله إن موعد ردهم على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيكون مفاجئا.

وأضاف أن "الكيان الصهيوني يجب أن يعيش القلق بشأن موعد انتقامنا الذي سيكون مفاجئا ومتناسبا"، مؤكدا أن "جريمة اغتيال هنية لا تُغتفر وتُعد انتهاكا لسيادتنا وسلامة أراضينا".

وتابع: "نحن من يحدد كيفية الرد وتوقيته ولا رغبة لدينا في الحرب، لكن الاعتداء سيقابل بالرد"، مضيفا: "مستعدون لتطوير علاقات دفاعية وعسكرية مع دول المنطقة التي لها سياسات مشتركة معنا".



