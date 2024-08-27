جمعية رجال الأعمال: فرق السعر بين وحدة الإسكان الاجتماعي والسوق 900 ألف جنيه

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعر المتر مربع في الساحل الشمالي هو الأغلى في مصر.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى أن متوسط سعر المتر يتراوح بين 120 ألف و 140 ألف جنيه، وذلك بعد أن كان يتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف جنيه قبل 7 أو 8 سنوات.

وأضاف أن 45% من هذا السعر يمثل قيمة الأرض الناتج عن وضع اليد وتغيير الاستخدام، في حين تشكل تكلفة البناء والمرافق والتسويق النسبة المتبقية، لافتا إلى وجود فلل تصل أسعارها إلى 200 مليون جنيه؛ لكنها محدودة العدد في كل مشروع.

وفيما يتعلق بأزمة ارتفاع أسعار الإيجارات، أكد أنه لا يوجد «عصا سحرية لحل هذه المشكلة»، موضحا أن الحل يتطلب جذب الاستثمارات وخلق الوظائف، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة.

وأشار إلى أن وحدة الإسكان الاجتماعي التي تباع من صندوق الإسكان بسعر 200 ألف جنيه، تكلف في سوق القطاع الخاص أكثر من مليون جنيه، قائلا: «هناك فرق سعر يتراوح بين 800 و 900 ألف جنيه مقارنة بوحدات القطاع الخاص اليوم في السوق».