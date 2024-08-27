الكويت تدين تصريح بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي في الأقصى: استفزاز أرعن لمشاعر المسلمين

أعربت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها لتصريحات أحد الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، في محاولة لطمس الهوية الدينية والوضع القانوني للحرم القدسي الشريف.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان عبر موقعها الرسمي: «‏وإذ تدين دولة الكويت هذا السلوك العدواني، والذي يمثل استفزازاً أرعن لمشاعر المسلمين كافة، لتؤكد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته الواضحة للقانون الدولي، والحفاظ على الهوية الدينية والتاريخية للحرم القدسي الشريف».

وأمس الاثنين، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.

وحملت جمهورية مصر العربية، إسرائيل المسئولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وأكدت مصر، أن تلك التصريحات غير المسئولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.