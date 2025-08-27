تحالف مناهض للحرب يغلق مبنى للجيش الألماني في كولونيا

أعلن تحالف "نزع سلاح راينميتال" المناهض للحرب، أنه أغلق مدخل مركز التوظيف الإقليمي التابع للجيش الألماني في مدينة كولونيا، صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار فعاليات احتجاجية ضد التجنيد الإجباري.

وجاء في بيان التحالف: "لسنا مستعدين للحرب! لا نريد أي علاقة لنا بحروب الحكام، ولسنا مستعدين للتضحية بأرواحنا من أجل بلد يقوض بنيتنا التحتية الاجتماعية بشكل متزايد".

وأكدت الشرطة، الحصار دون الإدلاء ببيانات محددة عن عدد المشاركين فيه، كما لم تتمكن الشرطة بعد من تحديد ما إذا كان الوضع هادئا.

وقال متحدث باسم الشرطة: "كل ما نعرفه حتى الآن هو أن شيئا ما يحدث هناك".

وتعتزم الحكومة الألمانية، تحديد مسار خدمة عسكرية جديدة خلال اجتماع وزاري بوزارة الدفاع اليوم.

ويتعين على الجيش الألماني توسيع قواته النظامية واحتياطياته بشكل كبير؛ لتحقيق الأهداف الجديدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وللرد على التهديد الروسي.

ومن المخطط اعتماد نظام جديد في الخدمة العسكرية أكثر جاذبية يقوم في البداية على المشاركة التطوعية لزيادة قوام الجيش.

وكان النشطاء في كولونيا أطلقوا مخيما مناهضا للحرب تحت شعار "نزع سلاح راينميتال".

ومن المقرر تنظيم مظاهرة في وسط المدينة يوم السبت المقبل.