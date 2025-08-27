كتيبة إسرائيلية جديدة تنضم للهجوم على جباليا شمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تأسيس كتيبة هندسية جديدة تتبع للواء "جفعاتي" وانضمامها إلى الجيش في عملياته العسكرية ببلدة جباليا شمال مدينة غزة.

وقال الجيش في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "تشكلت الكتيبة 607 في إطار الدروس العملياتية المستفادة في الجيش ونظرا للحاجة إلى وجود قوات هندسية عضوية في صلب اللواء".

وأضاف: "أكدت الحرب على أهمية وجود قوات هندسية عضوية إلى جانب مقاتلي المشاة بما يسمح بتوفير حلول هندسية سريعة وفعالة، مما يزيد من صلابة الألوية في ميدان المعركة".

ونقل البيان عن قائد لواء "جفعاتي" الذي أطلق عليه الرمز "الكولونيل ن" قوله: "اليوم نكتب حلقة جديدة وذات أهمية في تاريخ لواء غفعاتي بالتحديد في هذه الفترة التاريخية، التي نعيش فيها قتالا كثيفا ومتواصلا".

وتابع: "اختير لواء جفعاتي لتشكيل كتيبة جديدة تقاتل وتنضم إلى العائلة البنفسجية - الكتيبة 607، وهي كتيبة هندسة نظامية تابعة للواء".

ويقول جيش الاحتلال إن لواء جفعاتي، بقيادة الفرقة 162، يشارك في العمليات في محيط جباليا وأطراف مدينة غزة شمال القطاع.

وأضاف: "بدأت كتيبة الهندسة 607، التي أُنشئت عقب دروس السابع من أكتوبر، بالعمل لأول مرة في قطاع غزة تحت قيادة فريق القتال للواء جفعاتي".

وتشهد شمال مدينة غزة موجة نزوح قسرية جديدة، تحت وطأة تكثيف الجيش الإسرائيلي قصفه وإصدار إنذارات للفلسطينيين بإخلائها ضمن خطته لإعادة احتلال المدينة.

وأفاد مراسل الأناضول، الأربعاء، بأن عشرات العائلات غادرت منازلها في منطقة جباليا النزلة.

وفي 8 أغسطس الجاري أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وحذرت منظمات أممية، عبر بيان مشترك في 22 أغسطس الجاري، من أن الهجوم على مدينة غزة سيضاعف معاناة الفلسطينيين المجوعين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا.​​​