تمديد احتجاز شاب في ملبورن لإضرام النار عمدا في كنيس يهودي

بعد المثول أمام القضاء الأسترالي، اليوم الأربعاء، جرى تمديد احتجاز رجل متهم بإضرام النيران في كنيس يهودي في ملبورن في هجوم معاد للسامية تتهم أستراليا إيران بالوقوف وراءه.

وأصبح علي يونس، 20 عاما، المشتبه فيه الثاني الأسبوع الماضي الذي يتهم على خلفية واقعة إضرام النار في الكنيس اليهودي أداس إزرائل في ديسمبر. وتقول الشرطة، إن 3 ملثمين سكبوا مادة سريعة الاشتعال في الجزء الداخلي من المبنى قبل أن يشعلوا النار فيها مما أسفر عن أضرار واسعة وإصابة أحد المصلين.

ومثل يونس الذي يعيش في الضواحي الشمالية من ملبرون أمام محكمة ملبورن الجزئية اليوم الأربعاء، من خلال رابط فيديو من السجن.

وجاء أول مثول له أمام القضاء بعد يوم من اتهام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الحرس الثوري الإيراني بالتورط في هجمات إشعال النيران في الكنيس اليهودي وفي مطعم يهودي في سيدني واسمه لويس كونتيننتال كيتشن قبل شهرين.

ونفت إيران مزاعم أستراليا أمس الثلاثاء من خلال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الذي حاول ربط الهجمات بالتحديات التي واجهتها الحكومة مع إسرائيل بعد إعلان أستراليا أنها سوف تعترف بدولة فلسطين.

ولم يذكر المتهمين حتى الآن وجود أي صلات لإيران بحادثي إشعال النيران في سيدني وملبورن اللذين تقول منظمة استخبارات الأمن الأسترالية إن لديها "دليل موثوق" على أن إيران دبرتهما.

وجرى تمديد احتجاز يونس على ذمة القضية وسوف يمثل مجددا أمام القضاء في الرابع من ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي سوف يمثل فيه أيضا شريك يونس، جيوفاني لاولو، 21 عاما، الذي يعيش على المشارف الغربية لملبورن.

وجرى اتهامهما بإضرام النيران عمدا وبالسلوك المتهور الذي يعرض الحياة للخطر وبسرقة سيارة. وتحمل عقوبة إضرام النيران عمدا السجن 15 عاما، ويعاقب على التهمتين الأخريين بعشر سنوات لكل منهما.

ولم تُوجه اتهامات بالإرهاب بعد والتي تحمل أحكاما أطول بالسجن.