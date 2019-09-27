تمكن رب منزل من مواجهة 3 لصوص ملثمين اقتحموا منزله لسرقته، بينما كانت زوجته نائمة في الطابق العلوي.

واجه عاصف علي، 35 عامًا، اللصوص بعد أن غزوا منزله بمقاطعة روتشديل في بريطانيا، في حوالي الساعة 9:30 مساء، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

يقول علي: "كان كل تفكيري هو حماية زوجتي تشارلوت التي كانت نائمة على الفراش في الطابق العلوي وقت وقوع الهجوم على منزلنا".

ظهر علي من خلال شريط الفيديو الذي تم التقاطه من كاميرا الأمان المثبتة خارج وداخل منزله، وهو يضرب لصا من اللصوص الثلاثة ضربا مبرحا، وبينما كان يفعل ذلك دخل مهاجم آخر عبر الباب المفتوح ثم الثالث وهو لايزال يبرحهم ضربا حتى تراجعوا للخلف، بعد ذلك حاول أحدهم إلقاء صخرة كبيرة على الباب الزجاجي للمنزل ثم انصرفوا جميعا.

وبينما كان علي يبرح اللصوص ضربا، خرجت زوجته شارلوت، 30 عامًا -التي كانت في السرير وقت الغزو- إلى الرواق مرتبكة وفي يدها هاتف، كانت تتواصل من خلاله مع الشرطة، حتى أنها وقعت من فوق السلم من رهبة الموقف، ليعود الزوجان إلى المنزل ويغلقا الأبواب.

يعمل علي في إدارة وكلاء العقارات ومتجر للملابس في وسط مدينة روكدال، ويضيف: "وقعت محاولة السطو على منزلي في حوالي الساعة 9:15 مساء أمس، وقتها كنت في مكالمة عمل عندما سمعت الكلاب تنبح بشدة وذهبت لرؤية ما كان يحدث، وكان هناك شخص يقف هناك ملثما ثم اقترب وألقى لكمة في وجهي وبدأنا القتال، لم أكن أعرف ماذا كنت أفعل فقط كنت أحاول إخراجه من المنزل، بعدها جاء رجلان آخران، واعتقد أنهم كانوا يريدون الوصول للطابق الثاني حيث كانت زوجتي نائمة".

ويتابع: "أخرجتهم إلى الخارج لكنهم كانوا يسحبون الباب لفتحه، وقام أحدهم بسحب ما بدا وكأنه سكين وقال لي سأقتلك"، وأشار إلى أنه يتواصل مع الشرطة دوما وسيقدم مكافأة قدرها 5000 جنيه إسترليني لمن يدلي عن أي معلومات عن اللصوص.