كلوب: كيليهر موهبة استثنائية

أثنى يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على حارس مرمى الريدز الشاب كيفين كيليهر بعدما ظهر بمستوى رائع في مباراته الأولى الرسمية مع الفريق الأول.

وكان كيليهر قد حرس عرين ليفربول أمام إم كيه دونز في الدور الثالث من كأس كاراباو مساء أول أمس، وهي المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين وقدم فيها حارس منتخب أيرلندا تحت 21 عامًا أداءً طيبًا للغاية، حيث قام ببعض التصديات الرائعة في شوط المباراة الثاني، لينل ثناءً كبيرًا من مديره الفني الألماني.

وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي :"كيليهر شاب رائع ولديه موهبة استثنائية، إنه يتطور باستمرار، كما أنه يجيد اللعب بالقدمين أيضًا، وأتوقع له مستقبلًا باهرًا، ما يثير إعجابي أيضًا هو هدوئه الشديد في الملعب، وهذه صفة مهمة في أي حارس مرمى".