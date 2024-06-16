أطلقت الشرطة الألمانية، النار على رجل يحمل فأسا وعبوة مولوتوف بالقرب من شارع ريبربان المزدحم بالسياح في قلب منطقة الحانات والنوادى والملاهى الليلية في المدينة الساحلية الواقعة بشمال البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن رجل شرطة أصاب الرجل في ساقه اليوم الأحد، ويتلقى حاليا العلاج الطبي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المشتبه به هو ألماني -39 عاما-.

وأثار الحادث حالة تأهب في المدينة، حيث تعد هامبورج من ضمن عشرة مدن تستضيف مباريات بطولة أمم أوروبا 2024. ومن المقرر أن تقام مباراة بين بولندا وهولندا في وقت لاحق من اليوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الدلالات الأولية تشير إلى عدم وجود صلة بين الحادث "ومباريات كرة القدم".

وأوضح المتحدث أن الرجل خرج من حانة من شارع مجاور لشارع ريبربان وهو يحمل فأسا في يديه ويلوح لرجال الشرطة "بأسلوب تهديدي". كما أنه كان يحمل قنبلة مولوتوف.

وطالبته الشرطة بإلقاء الفأس، وعندما رفض، فتح رجال الشرطة النار عليه مما أدى لإصابته في ساقه.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الرجل وهو يهدد عدة أشخاص. وحاول تسلق حاجز أمام عدد من أفراد الشرطة. وسُمع وهو يصرخ ويطلب من أفراد الشرطة بصورة متكررة "إطلاق النار".

ويمكن رؤية الرجل يركض نحو أشخاص آخرين وحاول إشعال عبوة المولوتوف. واستخدمت الشرطة في البداية رذاذ الفلفل قبل إطلاق عدة طلقات.

وطوقت الشرطة مسرح الجريمة بعد ظهر الأحد. وقالت الشرطة إنه لم يصب أي أشخاص أو ضباط آخرين. ولا يزال التحقيق جاريا.