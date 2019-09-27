رئيس الزمالك : كاف وافق على تعديل موعد ومكان مواجهة بطل السنغال

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أرسل خطابا لمسئولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي ، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساء باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وكان الفريق السنغالي قد رفض تعديل موعد ومكان مباراة الفريقين والتي كان مقرر لها السبت على ملعب بتروسبورت.

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب الفريق البترولي استعدادًا لمواجهة الإياب.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.