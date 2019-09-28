هند صبري تبكي بعد فوزها بجائزة الجونة لأفضل ممثلة: «دي مش كوسة»

أعربت الفنانة هند صبري، عن سعادتها بالفوز بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة، وذلك عن دورها في الفيلم التونسي «حلم نورا».

وأضافت في كلمتها عقب استلام الجائزة، مساء الجمعة وهي تبكي: «استلم جائزة عن فيلم من بلدي في بلدي، ومثل هذه المهرجانات هي التي تدفعنا لإنتاج أفلام تحبوها».

وأكملت: «لي الشرف أنني ضمن الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان، لكن الجائزة مش كوسة».

وتابعت: «الناس بتفتكر إن الواحد لما اسمه يكبر ويبقى نجم يبقى عنده حرية إنه يعمل أفلام أكثر، لكننا بنتحصر وبيخافوا مننا في السينما المستقلة، وأنا أحارب علشان ميخفوش مننا».

وانطلق حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بعدما شهدت عرض 84 فيلمًا، تنافس 51 منها على جوائز المسابقات الثلاث الرسمية التي تصل قيمتها المالية إلى 224 ألف دولار أمريكي، وذلك على مدار 8 أيام.