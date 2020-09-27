حالات الشفاء من كورونا في المغرب تتخطى حاجز الـ95 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2444 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 117 ألفًا و685 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، اليوم الأحد، أشارت الصحة المغربية إلى تسجيل 28 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2069.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1441 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 95 ألفًا و591.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 995 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 32 مليون إصابة.