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الجزائر: تسجيل 3 وفيات و153 إصابة جديدة بكورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
دب أ
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 8:57 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 8:57 م
رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأحد، 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 7 حالات عن حصيلة يوم أمس السبت، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 51 ألفًا و67 منذ اكتشاف أول حالة إصابة نهاية شباط الماضي.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، تسجيل 3 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس السبت، ليبلغ إجمالي الوفيات 1711.

كما أشار إلى تماثل 104 مصابين للشفاء، ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 35 ألفًا و860.

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