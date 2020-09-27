أحمد هيكل: مشروع التكسير الهيدروجيني تم تنفيذه وسط تحديات ضخمة

أشاد الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير، بمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني، مشيرًا إلى أنه نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال «هيكل»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات في مجال البترول بمسطرد، صباح الأحد، إنه تم تنفيذ هذا المشروع وسط تحديات ضخمة، أبرزها ما مرت به البلاد خلال فترة الربيع العربي، وكذلك أيضًا صعوبة استيراد المعدات والآلات من الخارج في ظل هذه الظروف.

وتوجه بالشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على ما وصفه بدعمه المستمر للمشروع.

وأشاد بالجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز المشروعات الكبرى، مطالبًا إياه بالاستمرار بها وعدم الالتفاد لدعوات الحاقدين.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني وعدد من المشروعات الأخرى في قطاع البترول بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.