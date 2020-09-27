ختام فعاليات التصفيات الإقليمية لأولمبياد الطفل المصري بالإسكندرية

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اختتمت فعاليات التصفيات الإقليمية لأولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانيه مساء اليوم السبت، بمشاركه محافظات "البحيره ومطروح و الإسكندريه".

وقال وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف، إن الإسكندريه حصدت فوز فريق كره القدم م ش الانفوشي بنين، وكره القدم بنات نادى المجد، وفاز فريق السله بنين مركز شباب الانفوشي، وفريق السله بنات نادى سموحه وفاز كرة اليد بنين م ش الظاهريه، وكرة الطائرة بنين م ش سموحه.

اما كره الطائره بنات فكانت من نصيب محافظه البحيره، لعبه تنس الطاوله ففاز مركز شباب سموحه بالمركز الاول فريق بنين وبنات، زوجى بنين وبنات لعبه الكراتيه.



فازت محافظه الإسكندريه أيضا بحزام بنى بنين وبنات وحزام اسود بنات، وفازت من محافظه البحيره بالحزام اسود بنين.

تجدر الاشاره إلى أن اولمبياد الطفل المصرى هو نموذج محاكاه للاولمبياد فى صوره مصغر.