«التجارى الدولى» يقوم برعاية المؤتمر الافتراضى الأول لدعم وتمكين السيدات من رواد الأعمال

أعلن البنك التجارى الدولى CIB ــ أكبر بنك قطاع خاص فى مصر ــ عن توقيع اتفاقية جديدة مع مبادرة She’s Next التى تدعمها شركة VISA، وهى مبادرة عالمية تهدف إلى دعم وتمكين سيدات الأعمال من تأسيس وتطوير أعمالهن التجارية.

وفى إطار الشراكة الجديدة، سيقوم البنك بدور الراعى الإقليمى للمؤتمر الافتراضى «What’s Next Fest» لعام 2020 والذى سينعقد على مدار 3 أيام ويشهد مشاركة واسعة من سيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم تحت رعاية مؤسسة «Female Founder Collective»، بالتعاون مع She’s Next التى تدعمها شركة VISA.

من جانبه أعرب رشوان حمادى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية للمنتجات والقطاعات ــ CIB، عن اعتزاز البنك برعاية المؤتمر المقبل بالتعاون She’s Next التى تدعمها شركة VISA. وأضاف أن هذه الشراكة تأتى فى إطار استراتيجية البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتزامه الراسخ بتمكين ومساعدة سيدات الأعمال على تنمية أعمالهن، وبصفة خاصة خلال الظروف العصيبة التى يشهدها العالم.

ويهدف المؤتمر إلى تزويد السيدات بمجموعة من الخبرات للمساعدة على تنمية استثماراتهن ومواجهة التحديات التى تواجه أعمالهن عبر حشد مجموعة من الخبراء من مختلف القطاعات والصناعات من جميع بلدان العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المؤتمر للحاضرات جلسات تعليمية ومجموعة من التوجيهات والإرشادات من الخبراء فى مجال ريادة الأعمال من خلال الندوات والنقاشات الخاصة والأسئلة والأجوبة التفاعلية لتمكين السيدات من تجاوز أصعب التحديات التى تواجه أصحاب الأعمال.

وينفرد البنك بمكانة رائدة فى السوق المصرية بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة فى مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة فى السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة «أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم» لعام 2018 من جلوبال فاينانس وجائزة «أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم» لعام 2017 من مؤسسة يورومنى «Euromoney». وقد تم اختيار البنك كأول مؤسسة بالشرق الأوسط يتم إدراجها فى مناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال «London Business School». وفى عام 2019، قامت مؤسسة بلومبرج العالمية بإدراج البنك فى مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI)، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذى يضم 230 مؤسسة عاملة فى 10 قطاعات مختلفة من 36 دولة حول العالم.