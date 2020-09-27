المدرس المتهم بالتحرش بطفلتي الخليفة يدلي باعترافاته أمام النيابة

أدلى المدرس المتهم بالتحرش بطفلتي الخليفة، باعترافات تفصيلية أمام المستشار خالد البارودي، مدير النيابة، وأفاد بأن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا ويظهر فيه بالتحرش بطفلة خاص به، وأشار في التحقيقات إلى أنه يعترف بخطئه.

وقررت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة حبس المدرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة للمدرس تهمة التحرش وهتك عرض طفلتين داخل غرفة مغلقة.

وذكرت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن أجهزة الأمن رصدت فيديو عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على مدرس مسن داخل غرفة وبصحبته طفلتين يتحرش بهما، وتبين أن أحد الشباب كان يعاين شقة لشرائها بمنطقة الخليفة، وأثناء معاينته الشرفة شاهده يتحرش بطفلتين داخل غرفة فصوره ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت التحريات إلى أن المدرس يتجاوز عمره السبعين عاما، وكان يعطي للطفلتين دروسا في المنزل، وظهر في الفيديو وهو يحضن الطفلة ويقبلها.