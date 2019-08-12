«السكك الحديدية» تطرح مناقصة لشراء فرامل للجرارات

طرحت هيئة السكك الحديدية مناقصة خلال الشهر الجارى بشأن توريد فرامل للجرارات التابعة لهيئة السكك الحديدية بتكلفة مبدئية تتراوح من 6 حتى 10 ملايين جنيه ــ بحسب مصدر مسئول فى هيئة السكك الحديدية.

قال المصدر لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إنه سيتم تقديم العروض الفنية مطلع شهر أكتوبر من خلال الشركات الراغبة فى المنافسة على المناقصة.

وأضاف أن كراسة الشروط التى طرحتها الهيئة تنص على تقديم الشركات المتقدمة 14 عينة من فرامل الجرارات لاختبارها فى معامل الهيئة بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التى وضعتها الهيئة.

وذكر أن الشركة المتقدمة تسدد 200 ألف جنيه تأمين ابتدائى عند تقديم العرض الفنى للمناقصة.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف إجراء عمرات لأسطول الجرارات التابع لها بهدف استمرار تشغيلها على خطوط الهيئة.

تمتلك هيئة السكك الحديدية 800 جرار منهم 400 يعملون بكفاءة والباقى يعانى مشكلات فنية.

على صعيد متصل، ذكر أن شركة المصرية لصيانة الجرارات «أيرماس» تحتاج إلى 300 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى بهدف التمكن من شراء قطع الغيار اللازمة لصيانة الجرارات.

وتستهدف شركة إيرماس عمرة وصيانة 14 جرار تابعة لأسطول هيئة السكك الحديدية شهريا بهدف استمرار تشغيلهم.

وطرحت هيئة السكك الحديدية مناقصة عالمية بشأن توريد 100 جرار جديد بتمويل من بنك الأعمار الأوربى بقيمة 290 مليون يورو.