عمرو أديب عن توجيه السيسي بإزالة التعديات: فساد المحليات يا ريس

علق الإعلامي عمرو أديب، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أن الرئيس لم يحمل المواطنين وحدهم الفساد وإنما تساءل عن دور الدولة.



وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الحزم والحسم بشأن ملف التعديات كانت ستمنع التعدي على متر واحد على أراضي الدولة، منوهًا إلى أن بريطانيا لا تشهد تعديات؛ بسبب القوانين الموجودة منذ مدة طويلة.



وأشار إلى أن «مصر نجحت في ضرب مثل أن المحليات والإدارات المحلية توقف التقدم»، متابعًا: «الحل في المحليات، فساد المحليات يا ريس، والسيسي كان حاسمًا وحازمًا بشأن ملف التعديات ووجه بنزول الجيش لو تطلب الأمر».



ونوه إلى أن «مقدرات الدولة ينخرها موظفون فاسدون جزء منهم لا زال موجود»، معقبًا عن حجم التعديات المقدرة بمئات الآلاف: «بنعمل في نفسنا كده ليه؟ لدينا العديد من الأغاني التي تعبر عن حب الوطن لكن حد بيحب بلده يعمل فيها كده؟».



ولفت إلى أن الأغاني في أمريكا وفرنسا وإنجلترا تتحدث عن حق الوطن وليس حبه، مستطردًا: «جزء من المواطنين لا يهمه سوى نفسه، بطلت أفكر أن يكون الاعتماد في مصر على مبادئ الناس وحبهم للوطن.. القانون يا باشا، الدولة عندها فرصة ذهبية أرجوكم لا تضيعوها، كفاية فساد».



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، مناشدًا بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة مؤقتًا لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف.



جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه.



وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.