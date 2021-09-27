 تقرير: التحقيق مع 9 جنود بريطانيين في مقتل امرأة كينية قبل 9 سنوات - بوابة الشروق
الإثنين 27 سبتمبر 2021 4:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

تقرير: التحقيق مع 9 جنود بريطانيين في مقتل امرأة كينية قبل 9 سنوات


نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 4:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 4:00 ص

يخضع 9 جنود بريطانيين للتحقيق في جريمة مقتل امرأة كينية عُثر على جثتها في خزان للصرف الصحي في عام 2012 بعد تعرضها للطعن حتى الموت.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنه تم العثور على جثة "أجنيس وانجيرو" بالقرب من قاعدة للجيش البريطاني في مدينة نانيوكي الكينية، قرب فندق ليونز كورت إن - بعد شهرين من اختفائها في آذار/مارس 2012.

وأبلغت عائلة وانجيرو عن اختفائها بعد قضاء تلك الليلة في الفندق الذي ارتاده عشرات الجنود البريطانيين خلال عطلة نهاية أسبوع ماجنة.

وتردد خلال هذه الفترة أن الفتاة التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 21 عامًا شوهدت وهي تغادر الحانة برفقة أحد الجنود، ثم دخلت إلى غرفته.

وأظهر تشريح الجثة أنها فارقت الحياة نتيجة طعنات تلقتها في صدرها وبطنها، مع وجود دليل على أنها تعرضت للضرب. وبسبب الحالة البدنية، لم يتضح ما إذا كانت تعرضت لاعتداء جنسي.

وفتحت السلطات الكينية الآن تحقيقًا جديدًا، بعد أن وجد تحقيق، تأخر حتى عام 2019، أن مقتل وانجيرو حدث بشكل غير قانوني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك