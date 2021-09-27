متحدث الزراعة: ننفق مليارات لاستصلاح التربة والأراضي الموجودة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتنفق مليارات لاستصلاح التربة والأراضي الموجودة، موضحًا أن الاستثمار في المجال الزراعي يعتمد على المورد المائي والأرضي.



وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في مجال توفير المورد المائي من خلال محطات معالجة المياه وتحليتها ورفعها؛ للوصول إلى طفرة إنتاجية وآلية لزيادة حجم الإنتاج والمتاح من المنتجات الزراعية أمام المواطن المصري.



وأشار إلى أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات في شبكة طرق قومية؛ للربط بين أركان الدولة، إضافة إلى أنفاق قناة السويس التي تسهل حركة الوصول من وإلى القناة، وهو ما يتيح الموارد أمام الراغب في الاستصلاح الزراعي في سيناء.



ولفت متحدث الزراعة إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأكبر من نوعها في العالم، مشيدًا بدور البحث العلمي في توفير التقاوي والنظم الزراعية المناسبة لزراعة الأراضي.









وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه.



وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.